Partner merytoryczny: Eleven Sports

Po tym pytaniu Lewandowski musiał się zatrzymać. Sceny w USA, Polak w roli głównej

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Po niedzielnym spotkaniu przeciwko Celcie Vigo Robert Lewandowski nie udał się bezpośrednio do Warszawy na zgrupowanie reprezentacji Polski. Poleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie dostąpił zaszczytu włączenia biało-czerwonego podświetlenia Empire State Building. Przy okazji spotkał się z kibicami. Jeden z nich zadał mu pytanie, po którym na twarzy piłkarza pojawił się szeroki uśmiech.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiWilliam VolcovAFP

W poniedziałek w mediach bardzo głośno zrobiło się o Robercie Lewandowskim. Z dwóch powodów. Pierwszym był fakt, że dzień wcześniej 37-latek strzelił hat-tricka we wyjazdowym spotkaniu z Celtą Vigo w La Liga, dzięki któremu Barcelona triumfowała 4:2 i zmniejszyła straty do Realu Madryt.

Drugi dotyczył tego, że kapitan naszej kadry nie pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Zamiast tego udał się do USA. Lewandowski został zaproszony na ceremonię, podczas której włączył biało-czerwoną iluminację Empire State Building.

DJB: Kołtoń: Lewandowskiemu się chciało pokazać. WIDEO POLSAT BOX GO

Lewandowski zapytany o transfer do klubu Messiego. Natychmiastowa odpowiedź

- Nie jest to wyróżnienie dla mnie, ale chyba dla wszystkich Polaków i całej Ojczyzny. Z dumą, niezależnie gdzie jesteśmy, zawsze pokazujemy i mówimy, że jesteśmy z Polski. Co kojarzy mi się ze słowem Polska? Niepodległość. To, że jesteśmy wspaniałym krajem. Mamy wspaniałych ludzi, którzy wspierają ojczyznę - mówił prosto z Nowego Jorku.

Przy okazji całego wydarzenia nie zabrakło momentów, w których Robert Lewandowski zetknął się z fanami. W mediach społecznościowych pojawił się filmik, na którym słychać jak jeden z kibiców zapytał gwiazdora Barcelony o transfer do... Interu Miami. Po usłyszeniu pytania 37-latek spojrzał w obiektyw telefonu i szeroko się uśmiechnął.

Po chwili inny sympatyk kapitana reprezentacji Polski poprosił o podpisanie koszulek dla jego syna, który jest zagorzałym fanem Lewandowskiego i uczęszcza do amerykańskiej. W tle cały czas padały pytania o ewentualny transfer piłkarza Barcelony do tamtejszej MLS. W końcu 37-latek wypalił: - Wszystko będzie łączyć, co? Najprawdopodobniej były zawodnik Bayernu Monachium miał na myśli dociekliwość kibiców, którzy próbowali wyczuć jego plany na przyszłość.

Przypomnijmy, kontrakt Polaka z katalońskim klubem wygasa 30 czerwca 2026 roku. Jeśli obie strony nie dogadają się ws. jego przedłużenia do końca roku, od stycznia Robert Lewandowski będzie mógł podpisać umowę z nowym pracodawcą i latem odejść jako wolny agent.

Zobacz również:

Nikola Grbić, Marin Janusz, Mateusz Bieniek i Bartosz Kurek
Reprezentacja siatkarzy

To dlatego medalisty igrzysk zabrakło w kadrze Grbcia. Sam w końcu się przyznał

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz
Uśmiechnięty mężczyzna w eleganckim garniturze stoi na tle ozdobionego choinkowymi dekoracjami wnętrza, z widokiem na wysokie budynki i metalowe schody po prawej stronie.
Robert LewandowskiWilliam VolcovAFP
Robert Lewandowski
Robert LewandowskiSalvador Sas PAP
Piłkarz siedzący przy stole konferencyjnym, ubrany w sportową bluzę, z mikrofonem przed sobą. W tle kolorowa ściana sponsorów z widocznymi logotypami znanych marek sportowych i spożywczych.
Robert LewandowskiBruno FahyAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja