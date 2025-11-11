Zastępca Skorupskiego wybrany, mocny apel do Urbana. "To nie poligon doświadczalny"

Nie był w stanie kontynuować gry. Wszystko przez mięśniowy uraz, który jest równoznaczny z kilkutygodniową pauzą. Jasnym stało się, że Jan Urban na dwa najbliższe spotkania będzie musiał wybrać nowego golkipera.

Na kogo postawi Urban? Były kadrowicz nie ma żadnych wątpliwości, kto powinien zająć miejsce Skorupskiego

Selekcjoner na tej pozycji ma do wyboru czterech zawodników: Kamila Grabarę, Bartłomieja Drągowskiego, Kacpra Tobiasza oraz Mateusza Kochalskiego, który został dowołany w miejsce kontuzjowanego Skorupskiego.

Który z nich zagra w meczach z Holandią (14 listopada) i Maltą (17 listopada)? Według Adama Matyska Urban powinien postawić na Grabarę. - Najbardziej logiczne byłoby wystawienie Kamila Grabary, który bardzo długo czekał na swoją szansę i wykazał się ogromną cierpliwością. Media mocno nagłaśniały historie związane z jego nieobecnością w kadrze. Decyzja Jana Urbana na te dwa mecze będzie kluczowa, ale Grabara zbiera bardzo dobre recenzje w Bundeslidze - powiedział były bramkarz reprezentacji Polski w rozmowie z "WP SportoweFakty".

W tym sezonie 26-latek rozegrał w sumie 11 spotkań, w dwóch zachował czyste konto. Na papierze nie są to fenomenalne statystyki, jednak w rzeczywistości golkiper Wolfsburga spisuje się naprawdę dobrze. - Mimo że Wolfsburg gra przeciętnie, on pokazuje dużą wartość - uważa ekspert.

- Nie można eksperymentować na tej pozycji. Tu potrzebne jest doświadczenie, bo presja w meczu reprezentacji, szczególnie w obecnej sytuacji, jest ogromna (...) Reprezentacja to nie poligon doświadczalny. Liczy się solidność i jakość, a te dwie cechy daje nam właśnie Grabara - dodał.

W kolejnych fragmentach rozmowy Matysek wypowiedział się o każdym z powołanych bramkarzy oraz o obiecujących talentach z Ekstraklasy, którzy na co dzień występują między słupkami. Ostatecznie nie zmienił zdania co do Kamila Grabary.

Jan Urban w meczu Holandia - Polska Maurice van Steen East News

Kamil Grabara Ulrik Pedersen AFP

Łukasz Skorupski Marcin Golba AFP