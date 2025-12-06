Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska - Holandia. MŚ w piłce ręcznej. Gdzie i o której oglądać? [NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet zagra z Holandią w kolejnym meczu mistrzostw świata. Starcie z gospodyniami turnieju dla "Biało-Czerwonych" będzie wielkim wyzwaniem. O której godzinie grają piłkarki ręczne? Gdzie obejrzeć mecz Polska - Holandia? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Zawodniczka polskiej reprezentacji piłki ręcznej w czerwonym stroju z numerem 33 wyskakuje z piłką do rzutu, na tle rozmazanej publiczności i przeciwniczki w błękitnym stroju.
Nikola Głębocka w barwach reprezentacji Polski podczas MŚ w piłce ręcznejMarcin BieleckiPAP

Mecz Polska - Holandia na mistrzostwach świata piłkarek ręcznych 2025 zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale TVP 2. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Polska - Holandia. MŚ w piłce ręcznej kobiet. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Polskie szczypiornistki mają za sobą już cztery spotkania na mistrzostwach świata. "Biało-Czerwone" wygrały trzy z nich i jedno przegrały. W ostatnim meczu, który odbył się już w ramach drugiego etapu turnieju, pokonały Argentynę 28:25.

Kolejnymi rywalkami reprezentacji Polski będą gospodynie MŚ, czyli Holenderki. "Oranje" jak na razie spisują się rewelacyjnie. W czterech spotkaniach odniosły cztery bardzo pewne zwycięstwa. Najwyżej pokonały Egipcjanki, bo różnicą aż 22 bramek.

Polska i Holandia mają już jeden bezpośredni mecz w tym roku na koncie. Oba zespoły zmierzyły się w marcu w ramach Złotej Ligi. Wówczas Holenderki zwyciężyły 26:22. Nie ma żadnych złudzeń, że Polkom o sprawienie niespodzianki będzie bardzo ciężko, a to spotkanie jest kluczowe dla ewentualnego awansu "Biało-Czerwonych" do półfinału.

