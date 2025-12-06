Polska - Holandia. MŚ w piłce ręcznej. Gdzie i o której oglądać? [NA ŻYWO, TV]

Mecz Polska - Holandia na mistrzostwach świata piłkarek ręcznych 2025 zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale TVP 2. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Polska - Holandia. MŚ w piłce ręcznej kobiet. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Polskie szczypiornistki mają za sobą już cztery spotkania na mistrzostwach świata. "Biało-Czerwone" wygrały trzy z nich i jedno przegrały. W ostatnim meczu, który odbył się już w ramach drugiego etapu turnieju, pokonały Argentynę 28:25.

Kolejnymi rywalkami reprezentacji Polski będą gospodynie MŚ, czyli Holenderki. "Oranje" jak na razie spisują się rewelacyjnie. W czterech spotkaniach odniosły cztery bardzo pewne zwycięstwa. Najwyżej pokonały Egipcjanki, bo różnicą aż 22 bramek.

Polska i Holandia mają już jeden bezpośredni mecz w tym roku na koncie. Oba zespoły zmierzyły się w marcu w ramach Złotej Ligi. Wówczas Holenderki zwyciężyły 26:22. Nie ma żadnych złudzeń, że Polkom o sprawienie niespodzianki będzie bardzo ciężko, a to spotkanie jest kluczowe dla ewentualnego awansu "Biało-Czerwonych" do półfinału.

Mecz Polska - Holandia na mistrzostwach świata piłkarek ręcznych 2025 zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale TVP 2. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.

Polska potwornie męczyła się w spotkaniu z Argentyną. Na końcu była jednak radość z dwóch punktów Paweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polsce materiały prasowe

We wtorek Polki zostały rozbite przez Francję, choć dzielnie walczyły przez 45 minut. Dziś tego doświadczyły Austriaczki Marcin Bielecki PAP