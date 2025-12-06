Marcin Najman to dość barwna postać polskiego sportu. W ostatnich latach głośno było o jego osobliwych występach na Fame MMA. Jak się jednak właśnie okazało, kibice już go więcej nie zobaczą w oktagonie.

W rozmowie z Pomponikiem Najman ogłosił, że 2025 to ostatni rok jego startów i teraz to naprawdę już koniec.

Marcin Najman potwierdza, że to koniec. Zaczyna nowy etap w życiu

"2025 był bardzo intensywny, a zarazem to ostatni rok moich startów. (...) W każdym razie ostatni rok moich czynnych startów. 28 lat kariery, mam 46, więc większość mojego życia toczyła się w rytmie tych walk. A teraz rozpoczynam nowy etap" - ogłosił Najman.

Dopytywany, czy przypadkiem za chwilę nie zmieni zdania, bo wszak już ogłaszał koniec kariery, a potem powracał.

"Ja myślę, że ja już swoje zrobiłem. Tak, tak, absolutnie tak. Teraz już nie wrócę" - zapewnił.

Następnie wyjawił, że teraz zamierza się skupić na muzyce. Poważnie myśli po ponownym wzięciu udziału w Eurowizji, ale po zeszłorocznym zamieszaniu, teraz postanowił w tej sprawie nabrać wody w usta.

Pochwalił się jednocześnie, że nie jest byle kim i ma spore kwalifikacje, by zajmować się muzyką właśnie.

"Jako jeden z nielicznych, ja naprawdę coś na ten temat wiem. Przecież ja skończyłem liceum muzyczne, później studia pedagogiczne, również wychowanie muzyczne. Ja coś na ten temat wiem. W przeciwieństwie do wielu, którym się wydaje, że coś wiedzą" - oznajmił skromnie Nejman.

Marcin Najman zaczyna nowy etap w życiu, nagle wspomniał o relacji z Górniak

Następnie reporter Pomponika - pozostając w temacie muzycznym - postanowił zapytać o jego "bliską relację" z Edytą Górniak. Kiedyś wszak było o tym głośno w mediach plotkarskich. W pewnym momencie temat jednak przycichł.

Jak zapewnił jednak Marcin, w jego relacji z diwą nic się nie zmieniło.

"Nic się nie zmieniło. Przyjaźnimy się po prostu" - wyznał wprost, dodając jednak, że jest to przyjaźń na odległość, bo widują się rzadko.

"Kibicuję jej mocno. (…) bardzo dawno nie widzieliśmy, bo zajęci wszyscy" - przyznał z żalem.

Potem Nejman postanowił opowiedzieć, jaką osobą prywatnie jest Edyta, bowiem mediach krąży o niej sporo dziwnych opowieści. Marcin zapewnił, że większość z nich jest nieprawdziwa, a on sam nigdy o Edycie nie powie złego słowa.

"Ja mam same pozytywy, mógłbym tylko wymieniać tak, że nie mam żadnych negatywnych... (…) Natomiast pomijając prywatną znajomość, jest najlepszą polską wokalistką w ogóle od zarania dziejów" - podsumował na koniec Marcin.

