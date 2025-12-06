O której godzinie skoki w Wiśle dzisiaj? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni HS 134 w Wiśle-Malince odbędzie się dzisiaj o godzinie 14:45. Transmisję na żywo z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1, TVP Sport i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport i aplikacji mobilnej oraz w platformie HBO MAX. Relacja tekstowa z konkursu i wyniki w Interii Sport.

Skoki w Wiśle. O której godzinie konkurs Pucharu Świata? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Rywalizacja Pucharu Świata w skokach narciarskich przeniosła się teraz do Wisły. Po zeszłym weekendzie w Ruce, gdzie do skutku doszedł tylko jeden jednoseryjny konkurs, kibice i skoczkowie mają nadzieję na dobre warunki podczas zawodów na skoczni im. Adama Małysza.

Obiekt w Wiśle-Malince od sezonu 2012/2013 regularnie gości zawody Pucharu Świata. Do tej pory Polacy triumfowali na niej pięciokrotnie. Po dwa razy zrobili to Kamil Stoch (2017 rok) oraz Dawid Kubacki (2022 rok). Za to w 2018 roku Polacy zwyciężyli w konkursie drużynowym. Łącznie Biało-Czerwoni 11 razy stawali na podium PŚ w Wiśle, a częściej robili to jedynie Austriacy, bo 18 razy.

Konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni HS 134 w Wiśle-Malince odbędzie się dzisiaj o godzinie 14:45. Relacja tekstowa z konkursu i wyniki w Interii Sport.

Transmisję na żywo z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1, TVP Sport i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport i aplikacji mobilnej oraz w platformie HBO MAX.

Skocznia narciarska w Wiśle Damian Klamka East News

Kacper Tomasiak FREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCY AFP