Rywal Lewandowskiego przemówił. Hiszpanie od razu to dostrzegli. Jasny sygnał dla Polaka

Na początku tego sezonu Robert Lewandowski zmagał się już z dwiema kontuzjami mięśniowymi, które wyłączyły go z kilku spotkań Barcelony. W tym czasie jego miejsce na pozycji środkowego napastnika często zajmował Ferran Torres.

Nawet wtedy, kiedy Polak był już w pełni zdrowy, młody Hiszpan grał od pierwszej minuty. Media z Półwyspu Iberyjskiego spekulowały, że powinniśmy się przyzwyczajać do tego stanu rzeczy. Kontrakt 37-latka wygasa 30 czerwca przyszłego roku, a klub nie może zostać bez "dziewiątki". Tą w teorii w przyszłości mógłby być właśnie Ferran.

Hajto zwraca uwagę. "Mówimy o każdym, ale nie o Lewandowskim, a to największy nieobecny EL Clasico". WIDEO Polsat Sport

Lewandowski go wygryzł. Reakcja nie mogła być inna. W Hiszpanii już wrze

Mimo to wiele wskazywało na to, że podczas niedzielnego spotkania na wyjeździe z Celtą Vigo w 12. kolejce La Liga to Lewandowski zacznie w podstawie. I tak też się stało. Kapitan reprezentacji Polski nie mógł lepiej odwdzięczyć się Hansiemu Flickowi. Ustrzelił czwartego w barwach Barcelony hat-tricka, dzięki czemu goście zwyciężyli 4:2 i zmniejszyli straty do pierwszego w tabeli Realu Madryt.

Nasz rodak rozegrał kapitalne spotkanie. Do siatki trafiał z rzutu karnego oraz po dwóch asystach Marcusa Rashforda. - Po kontuzji, po której wrócił przed czasem, zobaczyłem innego Lewandowskiego, pozytywnego. To wspaniale, że strzelił trzy gole, które z pewnością dodały mu pewności siebie. Cieszę się z powodu Roberta, ale też z powodu całego zespołu. To doda nam pewności siebie - mówił trener mistrzów Hiszpanii.

Być może po takim spotkaniu Robert Lewandowski znów będzie mógł liczyć na bezgraniczne zaufanie trenera i pierwszy skład. Z zaciętej rywalizacji z Polakiem sprawę zdaje sobie Ferran Torres, który w meczu z Celtą spędził na murawie zaledwie trzy minuty. W końcówce wszedł za Rashforda.

Niedługo po zakończeniu spotkania 25-latek opublikował w mediach społecznościowych kilka zdjęć i filmików z siłowni. Hiszpanie jasno zinterpretowali jego post. "Ignoruj hałas, skup się na swojej pracy" - czytamy na łamach "Mundo Deportivo".

Rozwiń

"Hansi Flick zdecydował się na polskiego napastnika ze szkodą dla Ferrana, który gra na dobrym poziomie. A Lewandowski, który już doszedł do siebie po naderwaniu mięśnia w ścięgnie podkolanowym, odpowiedział trzema golami" - podkreślono. Na ten moment zarówno Hiszpan, jak i Polak mają na koncie łącznie po siedem bramek.

Robert Lewandowski William Volcov AFP

Ferran Torres i Robert Lewandowski walczą o miejsce w składzie ANDER GILLENEA AFP

Hansi Flick JOSEP LAGO East News