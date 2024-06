Koeman nie wierzy w kontuzję "Lewego"? Co za odpowiedź Michała Probierza

Lewandowski doznał naderwania mięśnia uda w poniedziałkowym meczu towarzyskim z Turcją w Warszawie, zakończonym wygraną Polaków 2-1 . Jak przekazał we wtorek lekarz kadry Jacek Jaroszewski, doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju - 16 czerwca z Holandią.

- U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii - podał Jaroszewski . Reklama

Reprezentacja Polski. Michał Probierz zwrócił się do Ronalda Koemana

To samo w środę powtórzył Probierz. - Na pewno nie zagra z Holandią, ale być może wróci na Austrię - powiedział podczas pierwszej konferencji prasowej w Hanowerze.

Tymczasem zaczęły pojawiać się opinie, że to jest zasłona dymna, tak ma uważać Koeman, czyli selekcjoner Holendrów.

- Nie znam go osobiście, więc trudno mi powiedzieć, jaki to jest człowiek. Znam go z boiska - fenomenalny piłkarz. Nie wiem jednak, co jest w jego głowie - mówił Probierz.

Nie ma innego stanowiska niż to oficjalne. Takie, jakie przedstawił doktor Jaroszewski. Robert na pewno nie zagra z Holandią. Jeśli trener tej drużyny Ronald Koeman nie wierzy, to niech zadzwoni do Barcelony, na pewno ma tam znajomych ~ dodał selekcjoner "Biało-Czerwonych".

Oczywiście szkoleniowiec Polaków zdaje sobie sprawę, że strata takiego piłkarza będzie trudna do wypełnienia.

- Nie ma co ukrywać, że Robert jest bardzo ważną częścią tego zespołu i jest jednym z najlepszych zawodników na świecie - przyznał Probierz, który także zdradził, kto zastąpi napastnika w roli wyprowadzającego drużynę na boisko.

Reprezentacja Polski. On zastąpi Lewandowskiego jako kapitan

- Pod nieobecność Roberta Lewandowskiego Piotr Zieliński był kapitanem już w ostatnim meczu i teraz też tak zostanie - stwierdził.

Pojedynek z Holandią odbędzie się 16 czerwca w Hamburgu o godzinie 15.00.

Wszyscy w polskiej kadrze liczą, że "Lewego" uda się postawić na nogi do następnego meczu, który zostanie rozegrany pięć dni później w Berlinie, gdzie naszym rywalem będzie Austria. Reklama

Kłopoty Lewandowskiego nie są jedynymi dla Probierza. Problemy zdrowotne mają także Paweł Dawidowicz i Karol Świderski, ale - jak sam powiedział - jest szansa, że obaj wystąpią z Holandią.

Michał Probierz, a w tle Bartosz Slisz / Leszek Szymański / PAP

Ronald Koeman, selekcjoner reprezentacji Holandii / AFP