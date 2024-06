- Nie ma co ukrywać, że Robert Lewandowski jest bardzo ważną częścią zespołu. Jednym z najlepszych zawodników na świecie. Mam pełne zaufanie do swojego sztabu medycznego. I ufam, że jeśli coś mówimy i mówimy to oficjalne, to jest to pewne. Oficjalne stanowisko było i nie ma innego - powiedział na pierwszej konferencji prasowej przed Euro 2024 w Niemczech selekcjoner reprezentacji Polski - Michał Probierz.