Hansi Flick oficjalnie ogłosił, świetne wieści dla Lewandowskiego. W końcu

Latem dowodzenie w drużynie przejął Hansi Flick i jak się okazuje, była to świetna decyzja, a przynajmniej na razie wszystko na to wskazuje. Niemiec błyskawicznie odcisnął piętno na zespole, który błyskawicznie zaliczył wielką poprawę i stał się według wielu jednym z najlepszych na świecie. Barcelona bowiem bardzo pewnie lideruje tabeli hiszpańskiej La Liga z przewagą sześciu oczek nad drugim Realem Madryt (jedno rozegrane spotkanie mniej przyp. red.).

Gwiazdor wraca do gry. Flick ogłasza świetne wieści

Mowa rzecz jasna o Ronaldzie Araujo i Gavim, którzy zmagali się z poważnymi kontuzjami. Hiszpan już od jakiegoś czasu dostaje po kilka minut, ale Urugwajczyk na swój powrót musiał poczekać zdecydowanie dłużej. Jak się okazuje, ten okres już się zakończył. - Co do Ronalda myślę, że wróci w niedzielę, nie na cały trening, ale uważam, że go włączymy, to jest dobra wiadomość - zapowiedział niemiecki szkoleniowiec na piątkowej konferencji prasowej.