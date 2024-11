Po takich słowach od Lewandowskiego można się zaczerwienić. Ależ laurkę otrzymał Mueller

Rio Ferdinand rozbił bank, publikując swoją rozmowę z Robertem Lewandowskim. Nie chodzi jednak wyłącznie o wyświetlenia (te po upływie doby oscylowały wokół 300 tysięcy), ale samej wartości merytorycznej. Anglik okazał się świetnym gospodarzem, w otoczeniu którego kapitan reprezentacji Polski ujawnił sporo nieznanych do tej pory anegdotek. Szerokim echem odbiła się historia o nieudanym transferze do Manchesteru United . Weteran zaimponował też skromnością, oceniając swoje dokonania w porównaniu z Lionelem Messim i Cristiano Ronaldo .

Thomas Mueller nie miał najlepszego uderzenia, najlepszej techniki czy czy szybkości. Ale w ostatecznym rozrachunku, jego wpływ na grę... On "czyta" grę, jak nikt, kogo poznałem w trakcie mojej kariery. To jest cały Thomas Mueller, kocham z nim grać

Duet jak ze snów. Worek trofeów i grad bramek

Chociaż Robert Lewandowski w trakcie swojej długiej kariery klubowej i reprezentacyjnej nawiązał wiele boiskowych współprac, żadna nie umywa się nawet do tej, którą nawiązał z Muellerem. Panowie spędzili razem w Bayernie Monachium aż osiem lat. W tym czasie wygrali wszystko, co możliwe: osiem mistrzostw Bundesligi, Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwa Świata, trzy Puchary Niemiec, pięć krajowych superpucharów, a także jeden europejski. Nie ma zawodnika, z którym "Lewy" rozegrałby więcej spotkań w trakcie całej swojej kariery. Wraz z Muellerem wystąpili wspólnie w aż 333 meczach. Drugi w tej kategorii Manuel Neuer ma na koncie aż o 34 spotkania z Polakiem mniej. Doświadczony Niemiec jest też bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o bramkową współpracę. Z Lewandowskim wypracowali wspólnie aż 80 trafień dla Bayernu. By zrozumieć skalę trzeba dodać, że drugi pod tym względem jest Joshua Kimmich. W duecie z kapitanem reprezentacji Polski wypracował on "zaledwie" 33 gole (dane za portalem Transfermarkt).