Chichot losu... Lewandowski dostał ofertę od Manchesteru United

Rozmowy transferowe z Manchesterem były już jednak zaawansowane, ponieważ Polak spotkał się z Aleksem Fergusonem, ówczesnym szkoleniowcem Anglików. Skoro doszło do takiej rozmowy, to można przypuszczać, że zgodę na nią dali również Niemcy. Rąbka tajemnicy w tej sprawie uchylił sam Lewandowski.

- Sir Alex Ferguson chciał, żebym dołączył do Manchesteru. Byłem bardzo zainteresowany. Mogę nawet powiedzieć, że byłem gotowy. Ale Dortmund nie chciał mnie puścić. Jakoś specjalnie mnie to jednak nie zdenerwowało , ponieważ z Borussią wszystko układało się dobrze - podkreślał Lewandowski w rozmowie z France Football w 2020 roku.

Zamiast przeprowadzki do Manchesteru, Polak został więc w Dortmundzie, gdzie pograł jeszcze dwa lata, a następnie na osiem sezonów przeniósł się do Bayernu Monachium. Tam sięgał po kolejne trofea, w tym to najważniejsze - Puchar Europy w sezonie 2019/2020.