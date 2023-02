Szymon Marciniak bezlitosny dla piłkarza Ekstraklasy: "Zaczniecie grać?"

Po odpadnięciu reprezentacji Polski z mistrzostw świata w Katarze cała piłkarska Polska ściskała kciuki za naszą trójkę sędziowską - Szymon Marciniak jako główny i jego asystenci - Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki . Biało-Czerwony tercet arbitrów spisał się na medal i to dosłownie, Polacy wzorowo poprowadzili mecz o złoty medal mistrzostw świata. Spotkanie między Argentyną i Francją było chyba najbardziej dramatycznym finałem w historii mundiali, ale Marciniak utrzymał nerwy na wodzy i poprowadził spotkanie wzorowo.

Po mundialowej przygodzie przyszedł czas na powrót do szarej ligowej rzeczywistości. W 19. kolejce nasz eksportowy sędzia poprowadził mecz Rakowa Częstochowa z Piastem Gliwice (1-0). Wreszcie w ostatni weekend przyszedł czas na spotkanie w stolicy Podlasia, Jagiellonia Białystok podejmowała Pogoń Szczecin. Pierwsza połowa nie należała do najciekawszych widowisk. Przy wejściu na drugą część spotkania kamery Canal Plus uchwyciły dialog Szymona Marciniaka ze skrzydłowym "Jagi", Bartoszem Bidą.