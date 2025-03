Szczęsny wyciągał piłkę po błędzie Lewandowskiego. Nagły zwrot, Polak bohaterem

FC Barcelona po marcowej przerwie na zgrupowania reprezentacji ma przed sobą prawdziwą "ścieżkę zdrowia". Jeśli podopieczni Hansiego Flicka do połowy kwietnia przebrną bez większych komplikacji, to trzeba będzie się im naprawdę nisko pokłonić, bo terminarz zdecydowanie nie sprzyja wicemistrzów Hiszpanii. Wystarczy powiedzieć, że Flick nie miał możliwości pracy z pełną grupą po meczach reprezentacji, bo "Blaugrana" musiała rozegrać zaległy mecz z Osasuną.

W spotkaniu z ekipą z Pampeluny Niemiec wystawił skład, w którym zabrakło miejsca dla dwóch wielkich gwiazd, a więc Raphinhi i Roberta Lewandowskiego. Ten pierwszy wrócił do klubu kilkanaście godzin przed spotkaniem, a "Lewy" dostał okazję do odpoczynku. Jakby tego było mało, w starciu z zespołem z Nawarry kontuzji doznał Dani Olmo. Hiszpan kolejny raz w tym sezonie musi walczyć z problemami mięśniowymi. Te wykluczają go z gry na trzy tygodnie.