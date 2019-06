El. Euro 2020. Bibras Natcho przed meczem z Polską. Wideo

- Pochodzę z rodziny, która wie, co to zagłada. Jesteśmy świadomi przeszłości i będziemy starali się wygrać to spotkanie – powiedział kapitan reprezentacji Izraela Bibras Natcho przed meczem z Polską na PGE Narodowym w Warszawie w eliminacjach Euro 2020.