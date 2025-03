Wielka zmiana na PGE Narodowym. To stało się tuż po gwizdku

Za czasów Adama Nawałki PGE Narodowy uchodził za twierdzę naszej reprezentacji. Którakolwiek drużyna przyjeżdżała do Warszawy, miała poważne problemy, aby zabrać stąd choćby jeden punkt. Później już tak dobrze nie było - wyglądało na to, że ściany przestały pomagać "Biało-Czerwonym".

Na dodatek coraz częściej słychać było narzekania kibiców na atmosferę panującą na stołecznym obiekcie. O żywiołowym dopingu mowy bowiem nie było . To, co działo się na obiekcie reprezentacji, zaczęto prześmiewczo określać mianem "Teatru Narodowego".

Doping na PGE Narodowym. Duża zmiana

Kilka dni przed meczem Polska - Litwa pojawiły się informacje, że sytuacja w końcu się zmieni. Za organizację dopingu postanowiło zabrać się bowiem stowarzyszenie "To My Polacy" . Jej członkowie od lat jeżdżą na mecze wyjazdowe kadry i głośno wspierają naszych piłkarzy.