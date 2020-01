​Kamil Grosicki jest bliski przeprowadzki z Hull City do wicelidera Championship - West Bromwich Albion, z którym będzie miał realne szanse na powrót do Premier League. Na Wyspach nie brakuje żywych reakcji fanów na ten transfer.

Dwie asysty Kamila Grosickiego. Charlton - Hull 2-2

Hull chciało zatrzymać "TurboGrosika", ale ten wybrał lepszą ofertę z WBA. Polakowi wygasał kontrakt z "Tygrysami" już w czerwcu, więc Hull nie miało za dużo do powiedzenia. Próbuje tylko wynegocjować korzystną kwotę za półroczne wypożyczenie skrzydłowego reprezentacji Polski.

Hull próbowało przedłużyć współpracę z Kamilem, ale - według angielskich mediów - Polak się nie zgodził.

W związku z dopinanym transferem Grosickiego nie brakuje żywiołowych reakcji fanów.

"Kamil Grosicki to jeden z najbardziej utalentowanych zawodników, jacy kiedykolwiek przywdziewali koszulkę Hull. Jak większość piłkarzy na tym poziomie miewał wahania formy, ale ostatnio był fantastyczny. Porządny transfer West Bromu" - napisał Nathan.



"Nie jestem jego wielkim fanem, ale Grosicki urósł w moich oczach w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Bardzo dobry pracuś dla klubu i będzie mi bardzo przykro widzieć jego odejście. Będzie mi brakowało też wrzeszczenia na niego o to, że nie wraca czy waha się przed zrobieniem wślizgu" - uważa Matthew.

"Bowen - 16 goli, 6 asyst. Grosicki - 6 goli, 5 asyst. W sumie 22 gole i 11 asyst. Bez nich strzelilibyśmy tylko 28 goli w 33 meczach. To nie jest dobre dla Hull City" - twierdzi Steve J.