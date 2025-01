AS Roma pod ścianą, grozi katastrofa. Koniec złotych czasów Nicoli Zalewskiego

Odpadnięcie z europejskich pucharów na tak wczesnym etapie byłoby katastrofą dla rzymian . Ostatnie lata były bowiem bardzo udane. Pod wodzą Jose Mourinho po 31 latach przerwy AS Roma znów zagrała w finale europejskiego pucharu - w 2022 roku triumfowała w Lidze Konferencji . Z Portugalczykiem dotarła też do finału Ligi Europy (2023). Wcześniej (2021) i późnej (2024) była w półfinale tych rozgrywek.

Spory udział w sukcesach drużyny prowadzonej przez Mourinho miał Zalewski . To u tego trenera Polak zaczął odgrywać coraz większą rolę. Na 138 meczów pod wodzą Portugalczyka w 90 zagrał Zalewski. 60 razy był w wyjściowej jedenastce. Grał w najważniejszych meczach w europejskich pucharach w tym m.in. we wspomnianych finałach Ligi Europy i Ligi Konferencji.

Złote czasy Nicoli Zalewskiego u Jose Mourinho

Kontrakt Zalewskiego z AS Roma wygasa z końcem roku. Na razie obie strony nie doszły do kompromisu w sprawie przedłużenia umowy. Trener Ranieri niedawno deklarował, że chciałby zatrzymać Polaka. - Uważam go za bardzo dobrego piłkarza. Dostaje ode mnie szanse, wtedy kiedy go potrzebuję. Widzę jednak, że dużo swobodniej gra w reprezentacji Polski i takiego chciałbym zawsze go widzieć w mojej drużynie - mówił Ranieri.