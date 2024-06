Moder zagra u byłego mistrza Anglii. Hitowa wymiana po udanym Euro

Moder o krok od Leicester. Fabrizio Romano "postawił stempel"

Zaledwie kilka dni po remisie z Francją media obiegła informacja, że Moder jest bliski zmiany barw klubowych . Po wyleczeniu poważnej kontuzji nie było już dla niego miejsca w wyjściowym składzie Brighton , a Roberto de Zerbi rzadko posyłał go na boisko. Dobra dyspozycja na Euro 2024 przyciągnęła jednak uwagę innych angielskich klubów.

Fabrizio Romano w czwartek poinformował, że 25-latek jest jedną nogą w Leicester City. "Lisy" po roku rozbratu z Premier League w cuglach wywalczyły awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Choć do startu sezonu pozostało jeszcze wiele czasu, już teraz planują kadrę i starają się o niezbędne wzmocnienia, by pozostać w Premier League na dłużej.