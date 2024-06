⁠Wzięli Lewandowskiego "na celownik". Polak obiektem kpin, przekroczyli granicę?

- Austria na pierwszym miejscu, Francja na drugim. Holandia na trzecim. My na swoim - podsumował dosadnie postawę biało-czerwonych na mistrzostwach Europy komentator TVP Sport, Jacek Laskowski. Biało-czerwoni w trzech meczach uzbierali tylko jeden punkt i choć grali w grupie śmierci, lekki niedosyt zdecydowanie pozostał.

Paradoksalnie najlepiej Polacy zaprezentowali się na tle najgroźniejszego rywala - Francji. "Trójkolorowi" prowadzili po bramce Kyliana Mbappe z rzutu karnego, ale na jego trafienie odpowiedział Robert Lewandowski . Kapitan biało-czerwonych również trafił z jedenastego metra, choć potrzebował do tego dwóch prób.

Lewandowski z karnego "na raty". Kapitan biało-czerwonych obiektem kpin za granicą

Pierwsze podejście zakończyło się fiaskiem. Mike Maignan świetnie wyczuł intencje "Lewego" i z łatwością obronił jego uderzenie. Na swoje nieszczęście wcześniej oderwał stopy od linii bramkowej, co było podstawą do powtórzenia stałego fragmentu. Tym razem Lewandowski wytrzymał próbę nerwów. Uderzył znów w to samo miejsce, ale dużo precyzyjniej. Piłka zatrzepotała w siatce, a Polacy wpadli w euforię.