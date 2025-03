- Dobrze cię widzieć - odpowiedział w równie przyjaznym tonie kitman. Następnie piłkarz zapytał go, jak obecnie radzi sobie Legia Warszawa. To nie było przypadkowe, bo ojciec Kosedowskiego był pięściarzem Legii i reprezentacji Polski, zdobył brązowy medal igrzysk olimpijskich 1980 w Moskwie. - Nie pytaj - odparł kierownik techniczny, prawdopodobnie pijąc do nierównych wyników stołecznego klubu w Ekstraklasie. W siedmiu kolejkach rozegranych od lutego wygrał on dwa mecze, kolejne dwa zremisował, a trzy przegrał. To wirtualnego podium traci 10 punktów.

Reklama