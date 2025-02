Głośny transfer w polskiej lidze. Skreślony gwiazdor spadnie na cztery łapy

Janowski startuje na żużlu od sezonu 2007 i tylko w latach 2012-2013 startował poza macierzystą Betard Spartą Wrocław - w Unii Tarnów. W środowisku wszyscy przyzwyczaili się do "związku" Janowskiego ze Spartą do tego stopnia, że od lat nikt nie podejmował rozmów z zawodnikiem. Wszyscy pozostanie Polaka we Wrocławiu, brali za pewnik. Wszystko zmieniło się pod koniec poprzednich rozgrywek. Janowski wówczas sam dodał oliwy do ognia, stawiając inne kluby PGE Ekstraligi w stan gotowości.



Po jednym z meczów udzielił głośnego wywiadu w Canal+ twierdząc, że szuka klubu, a Sparta szuka alternatywy. Kilka dni później, na stronie swojego sponsora - redbull.com rzucił, że był na rozmowach w klubie i nie odczuł wielkiego entuzjazmu. W Sparcie nie spodobało się to, że Janowski poszedł do mediów, zamiast rozwiązać sprawę za zamkniętymi drzwiami. Tak od lat 5-krotny Drużynowy Mistrz Polski rozwiązuje sprawy kontraktowe.



Reklama