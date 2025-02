Dramat Jannika Sinnera. Lider rankingu jednak zawieszony, bolesna kara

WADA poinformowała, że sprawa związana z pozytywnym wynikiem testu antydopingowego Jannika Sinnera została zakończona porozumieniem. Dla włoskiego tenisisty nie oznacza to jednak dobrych wiadomości. Ostatecznie zostanie on zawieszony na okres trzech miesięcy, a do gry będzie mógł wrócić podczas turnieju Masters w Rzymie. Według komunikatu prasowego Włoch będzie mógł wrócić do treningów już 13 kwietnia.