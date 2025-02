Trwa koszmar Igi Świątek. Dlatego przegrała z Ostapenko, widać jeden problem

Efektownie wygląda również bilans bezpośrednich spotkań między obiema tenisistkami. Wynosi on aż 5:0 na korzyść starszej z pań. " Czuję, że ten kort ma specjalną energię i zawsze cieszę się, że mogę tu grać . Dziś byłam pewna siebie wychodząc na kort. Wiedziałam jak zagrać przeciwko Świątek, dlatego skupiałam się bardziej na sobie" - przekazała triumfatorka jeszcze na korcie. A Polacy niemal od razu zaczęli się głowić, co poszło nie tak.

Z pomocą przybył im Michał Dembek, który w piątek zwracał uwagę na każdy szczegół. Podzielił się on swoimi wnioskami z redakcją "WP SportoweFakty". "Iga mentalnie nie do końca poradziła sobie z meczem z Ostapenko. Szczerze mówiąc, myślałem, że jeżeli taki może być problem, to bardziej pod względem tego, iż będzie chciała za bardzo, będzie zbyt aktywna, chcąc udowodnić rywalce, że jest w stanie z nią wygrywać i w końcu wygrać to pierwsze spotkanie" - rozpoczął, po czym dodał, iż przez to Polka sprawiała wrażenie spiętej.