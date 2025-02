Żużel. Piotr Pawlicki oświadczył się Oliwii Sawczak. Ich pierwsze dziecko jest w drodze

W Walentynki Pawlicki opublikował zdjęcie, na którym jest jego wybranka z pierścionkiem zaręczynowym na palcu. - Dla wszystkich zakochanych przesyłamy mnóstwo buziaków i życzymy dobrej zabawy. My co prawda nie obchodzimy jakoś specjalnie tego dnia, ale uważamy, że takie dni są jak najbardziej potrzebne. Jeszcze raz, dobrej zabawy i pięknego świętowania - napisał Pawlicki, dodając hasztag "throwback.



Pod postem kibice im gratulują, a to nie jest przecież koniec zmian w życiu pary. Oliwia Sawczak jest w ciąży, więc niebawem na świat przyjdzie ich pierwsze dziecko. Zanosi się rewolucję w życiu Pawlickiego, zwłaszcza jeśli dodamy do tego jeszcze transfer do nowego klubu. 30-latek próbuje wrócić do grona najlepszych polskich żużlowców. Po ostatnich przeciętnych sezonach wypadł z żużlowej reprezentacji Polski.