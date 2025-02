Niemal wszyscy zdublowani, 21-letni rekord świata pobity. 10 sekund później i Europy

Gdy Grant Fisher finiszował na dystansie 5000 metrów w mityngu David Hemery Valentine Invitational w Bostonie, kilka metrów za jego plecami trwała zacięta walka o możliwie najlepszą pozycję. Tylko że on przecinał linię mety, a wszyscy ci rywale mieli do pokonania jeszcze jedno okrążenie. Amerykanin, dwukrotny medalista olimpijski z Paryża, pobiegł bowiem fenomenalnie, o ponad 5,5 s poprawił 21-letni rekord świata Kenenisy Bekele. A powód do radości miał też Francuz Jimmy Gressier.