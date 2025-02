Obie drużyny przystąpiły do sobotniego spotkania osłabione. Jastrzębianie w Suwałkach nie mogli liczyć na pomoc rozgrywającego Benjamina Toniuttiego i przyjmującego Luciana Vicentina . W Ślepsku Malow nadal nieobecny jest Quentin Jouffroy, do tego z grypą wypadł Paweł Halaba - jeden z najważniejszych zawodników drużyny.

Mimo braku podstawowego przyjmującego zespół z Suwałk rozpoczął spotkanie całkiem dobrze. To on był o punkt, dwa przed przeciwnikami. Pod nieobecność Halaby w ataku dużo było Henrique Honorato. Brazylijczyk poczynał sobie odważnie, kończąc sześć z dziewięciu piłek. Wyrównana walka trwała do wyniku 19:18 dla Ślepska. Wtedy goście wygrali cztery akcje z rzędu przy zagrywkach Timothee Carle'a i zyskali przewagę, której już nie wypuścili. Wygraną 25:21 przypieczętował blok Norberta Hubera przy ataku Honorato.