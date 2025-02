Oto konsekwencje porażki Świątek z Ostapenko. Wszystko już jasne, znamy szczegóły

Przed startem rywalizacji w ramach Middle East Swing, czyli turniejów rozgrywanych na Bliskim Wschodzie, istniała szansa, by Iga Świątek powróciła na fotel liderki rankingu WTA po zmaganiach w Dubaju - czyli w notowaniu, które ukaże się 24 lutego. Realniejszym scenariuszem wydawało się jednak utrzymanie pozycji na szczycie kobiecego tenisa przez Arynę Sabalenkę, która w tym roku zdecydowała się na start zarówno w Katarze, jak i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W poprzednim sezonie opuściła Dohę, chcąc odpocząć po Australian Open. Tym razem sytuacja była jednak trochę inna, bowiem chciała bronić swojego miejsca w zestawieniu, stąd zdecydowała się na przylot do stolicy Kataru. Reklama

Białorusinka zanotowała jednak nieudany start w Dosze. Odpadła już po pierwszym spotkaniu, przegrywając w drugiej rundzie z Jekateriną Aleksandrową po emocjonującym tie-breaku trzeciego seta. To znacząco zwiększyło szanse Igi na to, by powalczyć o powrót na fotel liderki rankingu po Middle East Swing, o czym pisaliśmy szerzej TUTAJ. Raszynianka radziła sobie z kolejnymi rywalkami w stolicy Kataru i wydawało się, że jest na dobrej drodze do obrony tytułu wywalczonego przed rokiem. Wczoraj Polka zakończyła jednak udział w imprezie, przegrywając wyraźnie w półfinałowym starciu z Jeleną Ostapenko. 23-latka zupełnie nie poradziła sobie z dobrze dysponowaną reprezentantką Łotwy, przez co jej bezpośredni bilans z tą przeciwniczką wynosi już 0-5.

Piątkowa przegrana Świątek ma spory wpływ na ranking. Sabalenka liderką na dłużej

Piątkowa porażka Świątek sprawia, że w najnowszym notowaniu, datowanym na 17 lutego, Iga straci 610 pkt względem poprzedniego zestawienia i będzie posiadać 8160 "oczek". To efekt tego, że przed rokiem zdobyła w Dosze 1000 pkt za tytuł, a tym razem za półfinał może liczyć na jedynie 390 "oczek". Aryna Sabalenka dostanie 10 pkt za udział w drugiej rundzie, gdyż przed rokiem nie brała udziału w zmaganiach i jej dorobek zwiększy się z 8956 do 8966 "oczek". To oznacza, że różnica między Białorusinką i Polką wyniesie 806 pkt. Reklama

Strata raszynianki zrobiła się na tyle duża, że 23-latka nie ma już szans, by wyprzedzić tenisistkę z Mińska po turnieju WTA 1000 w Dubaju, który wystartuje jutro. A to dlatego, że przed rokiem nasza reprezentantka zarobiła 390 "oczek" za półfinał, a przeciwniczka nie broni nic, bowiem jej 10 pkt za drugą rundę z ubiegłego sezonu aktualnie nie wlicza się do rankingu. Odliczając tamtą zdobycz Świątek, wirtualnie Sabalenka ma 1196 "oczek" przewagi, a maksymalnie można zgarnąć "tylko" 1000 pkt.

Na pierwszy rzut oka można zatem pomyśleć, że Aryna ma pewną pozycję liderki kobiecego tenisa co najmniej do zakończenia turnieju w Indian Wells. Problem polega jednak na tym, że Polka ma do obrony w Kalifornii aż 1000 "oczek", bowiem przed rokiem okazała się tam najlepsza. Białorusinka pożegnała się wówczas z rywalizacją na etapie czwartej rundy, za co zgarnęła 120 pkt. Odejmując zdobycze Świątek i Sabalenki za Dubaj oraz Indian Wells z poprzedniego sezonu, okazuje się, że różnica wynosi 2076 "oczek" na korzyść tenisistki z Mińska. Z racji tego, że podczas obu tysięczników można maksymalnie zgarnąć 2000 pkt, Polka nie ma matematycznych szans, by wyprzedzić aktualną liderkę po zmaganiach w Kalifornii. Reklama

Podsumowując, porażka Igi Świątek z Jeleną Ostapenko sprawiła, że Aryna Sabalenka zyskała kolejne pięć tygodni na pozycji liderki rankingu WTA. Zmiana na szczycie może nastąpić najwcześniej w notowaniu, które ukaże się 31 marca - już po turnieju WTA 1000 w Miami. Realnie jednak patrząc, szanse na to są niewielkie. Polka musiałaby zanotować serię zwycięstw i liczyć na potknięcia przeciwniczki. Później zaś nadejdzie rywalizacja na mączce, gdzie raszynianka ma mnóstwo punktów do obrony. Możliwe zatem, że Białorusinka pozostanie na szczycie jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy. Póki 26-latka co ma gwarancję swojej pozycji do końca marca.

Iga Świątek rywalizowała z Jeleną Ostapenko o awans do finału WTA 1000 w Dosze / Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Jelena Ostapenko / Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP