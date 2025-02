Szok w świecie tenisa, numer jeden zawieszony za doping. Wydał oświadczenie

Informacja natychmiastowo wywołała poruszenie w mediach społecznościowych. Równie szybko komunikat opublikował team sportowca. "Jannik Sinner doszedł do porozumienia ze Światową Agencją Antydopingową (WADA), przyznając się do częściowej odpowiedzialności za błędy popełnione przez jego zespół. W rezultacie został zawieszony na trzy miesiące . Śledztwo WADA wykazało, że Sinner nie miał żadnego celowego zamiaru i nie uzyskał żadnej przewagi konkurencyjnej, dzięki dwóm pozytywnym wynikom testów na minimalne ślady klostebolu wykryte w jego organizmie" - czytamy na wstępie.

Jannik Sinner dłużej odpocznie od tenisa. Szybko przemówił do kibiców

Swoje trzy grosze dorzucił także adwokat tenisisty, Jamie Singer. "Jestem szczęśliwy, że Jannik może wreszcie zostawić to wstrząsające doświadczenie za sobą. WADA potwierdziła fakty ustalone przez Niezależny Trybunał . Jest jasne, że Jannik nie miał zamiaru, nie miał wiedzy i nie zyskał żadnej przewagi konkurencyjnej. Niestety błędy popełnioone przez członków jego zespołu doprowadziły do tej sytuacji" - przyznał ekspert od prawa.

Lider rankingu ATP opuści mnóstwo prestiżowych turniejów. Nie zagra on choćby w Monte Carlo czy Madrycie. Zawieszenie biegnie od 9 lutego i potrwa do 4 maja. Tenisista powróci jednak do treningów już 13 kwietnia. Umożliwia mu to artykuł 10.14.2 Kodeksu.