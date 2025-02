Świątek znów w połówce z Ostapenko, ogromny pech Sabalenki. Oto drabinka WTA 1000 w Dubaju

Dzisiaj zostanie rozegrany finał WTA 1000 w Dosze, tym razem niestety bez udziału Igi Świątek . Oczy polskich kibiców powoli spoglądają już zatem w kierunku Dubaju, który będzie kolejnym przystankiem w kobiecym kalendarzu. O ile w stolicy Kataru 23-latka triumfowała już trzykrotnie, o tyle w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie zdobyła jeszcze tytułu. W 2023 roku dotarła do finału, który przegrała z Barborą Krejcikovą. Podczas ubiegłorocznej edycji odpadła o fazę wcześniej, po spotkaniu z Anną Kalinską.

W tym roku pięciokrotna zwyciężczyni imprez wielkoszlemowych postara się o premierowy sukces w Dubaju, ale nie będzie o to łatwo, bowiem obsada rozgrywek znów dopisuje organizatorom. Zobaczymy niemal wszystkie zawodniczki z czołowej "10" rankingu WTA. Największą nieobecną zmagań w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie triumfatorka Australian Open - Madison Keys, która wycofała się z całego Middle East Swing ze względu na chęć wyleczenia kontuzji uda . Oprócz Igi Świątek w Dubaju zagrają również inne nasze reprezentantki - Magdalena Fręch oraz Magda Linette.

Znamy drabinkę WTA 1000 w Dubaju. Wiemy, z kim może zacząć Iga Świątek

Dzisiaj, tuż po godz. 10:00 czasu polskiego, odbyło się losowanie turniejowej drabinki. Chociaż ścieżka rozpisana jest na 64 zawodniczki, to osiem najwyżej rozstawionych tenisistek ma wolny los w pierwszej rundzie . Z takiego przywileju skorzystają m.in. Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff czy Jelena Rybakina. W związku z tym Polka rozpocznie zmagania od drugiej fazy. Tam zmierzy się z Wiktorią Azarenką lub Anheliną Kalininą.

Na wolny los nie mogły za to liczyć Magdalena Fręch oraz Magda Linette. One przystąpią do rywalizacji już od pierwszej rundy. Zawodniczka urodzona w Łodzi trafiła na Dianę Sznajder, a z kolei poznanianka zagra z Dajaną Jastremską.