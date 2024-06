Czy polska drużyna odwróci trend?

My z niecierpliwością czekamy jednak na inauguracyjny występ Biało-Czerwonych przeciwko Holendrom. Można poczynić pewne analogie między tym pierwszym meczem całego turnieju a tym, co nas czeka w niedzielne popołudnie. Jeszcze kilka miesięcy temu marzyło nam się to, żeby grać tak solidnie, jak Szkoci i dostać się do turnieju bez konieczności rozgrywania baraży. Podopieczni Steve'a Clarka zakończyli eliminacje cztery punkty za plecami Hiszpanii, ale zostawiając daleko w tyle Norwegię. O Niemcach pisało się z kolei, że są w dołku, przeżywają głębszy kryzys.