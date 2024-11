Jest notorycznie pomijany przez Probierza. W końcu zabrał głos

Polskich piłkarzy czekają ostatnie mecze w 2024 roku. W Lidze Narodów zagrają z Portugalią i Szkocją. W kadrze powołanej przez selekcjonera Michała Probierza nie znalazł się Kamil Grabara. Bramkarz, grający na co dzień w niemieckim WfL Wolfsburg, odniósł się do tej sytuacji w rozmowie z Viaplayem. "Nic to w moim życiu nie zmienia" - powiedział golkiper, który tylko raz wystąpił w kadrze "Biało-Czerwonych"