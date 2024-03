Od września 2022 roku reprezentacja Polski występowała w dotychczasowych koszulkach i zagrała w nich na mundialu w Katarze. Co dwa lata przygotowywane są jednak nowe komplety meczowe i w polskiej kadrze nadszedł czas na zmianę. Portal Łączy nas piłka zaprezentował nowe "meczówki" Biało-Czerwonych, który estetyka nie wzbudziła tak dużego poruszenia, jak rekordowa cena za najdroższy wariant. Nike przygotowuje bowiem trzy wersje: Vapor (koszulka meczowa, wyposażona w najnowszą technologię), Stadium (lekka, przewiewna, ale nie identyczna jak meczowa) oraz Top (najtańsza i najbardziej uboga jeśli chodzi o technologię). I właśnie Vapor kosztuje drożej nawet od... koszulki FC Barcelony.

Jak można zobaczyć na oficjalnej stronie Nike, koszulka meczowa reprezentacji Polski będzie kosztować bagatela 689,99 złotych! To absolutnie rekordowa cena jeśli chodzi o wersję Vapor naszej kadry. Jej poprzedni model na początku sprzedaży kosztowała 599,999 złotych, z kolei za model z 2020 roku trzeba było zapłacić 569 złotych. Już wtedy pojawiały się głosy, że to bardzo wysokie ceny, ale tym razem poszły one w górę bardzo mocno.