Hiszpanie poruszeni Lewandowskim. Takie słowa wcześniej nie padły

FC Barcelona odniosła wielkie zwycięstwo nad Atletico Madryt po golach Joao Felixa, Roberta Lewandowskiego i Fermina. Przy dwóch trafieniach kolegów asystował Polak. To pozwoliło "Dumie Katalonii" awansować wreszcie na drugie miejsce w tabeli La Liga, która wyprzedziła Gironę i dała sygnał Realowi Madryt, że nie zamierza odpuścić walki o mistrzostwo. Jej strata do "Królewskich" wynosi na razie osiem punktów, ale niewykluczone, że wieczór na Civitas Metropolitano będzie momentem zwrotnym. Po tym spotkaniu nie ma za to wątpliwości, że Lewandowski wreszcie przeżywa swoje wielkie chwile w Hiszpanii.

