21-letnia Weronika Zawistowska parafowała trzyletni kontrakt z Bayernem Monachium. Piłkarka reprezentacji Polski zacznie jednak na wypożyczeniu karierę w Bundeslidze.

- Witaj Weronika! Klub podpisał kontrakt z reprezentantką Polski Weroniką Zawistowską - tej treści komunikat pojawił się na oficjalnym koncie Bayernu, dedykowanym drużynie kobiet.

21-letnia Polka gra jako skrzydłowa, jest ofensywnie usposobioną zawodniczką. Do Bayernu przenosi się z KKS Czarni Sosnowiec do Niemiec. Podpisała trzyletni kontrakt z klubem z Bawarii, który zacznie obowiązywać od lata, ale początkowo zostanie wypożyczona.

Bianca Rech o Weronice Zawistowskiej

"Weronika jest bardzo utalentowaną ofensywną zawodniczką z dużym potencjałem. Razem z Polką opracowaliśmy plan, jak chcemy ją wspólnie rozwijać przez najbliższe lata. W pierwszej kolejności zdecydowaliśmy się ją wypożyczyć, aby dać jej możliwość rozwoju na wyższym poziomie i zdobycia ważnej rutyny meczowej" - powiedziała Bianca Rech, dyrektor sportowy FC Bayern Women, cytowana na oficjalnej stronie klubu. Przypomnijmy, że nasza skrzydłowa zimą była na testach w Monachium, gdzie musiała wypaść bardzo korzystnie.



Przygoda Zawistowskiej z futbolem rozpoczęła się w 2007 roku w UKS Bródno Warszawa, ale już po kilku miesiącach przeniosła się do MUKS Praga Warszawa, gdzie występowała aż do 2015 roku. Następnie, na cztery sezony, związała się z GKS Górnik Łęczna, a od 2019 roku występuje w potentacie kobiecych rozgrywek, zespole KKS Czarni Sosnowiec. W tym sezonie Ekstraligi drużyna z zagłębia jest na kursie do zdobycia mistrzostwa kraju oraz walczy na drugim froncie, obecnie na etapie ćwierćfinału w Pucharze Polski.

W seniorskiej reprezentacji Polski Zawistowska wystąpiła 11 razy i strzeliła dwa gole.



