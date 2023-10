Real Madryt przedłużył kontrakt ze swoją gwiazdą. Nowa umowa aż do 2027 roku

Vinicius Junior na dłużej pozostanie w Realu Madryt - wszystko wskazuje na to, że plotki, które ostatnio łączyły go z zespołami z Arabii Saudyjskiej, pozostaną tylko plotkami. Reprezentant Brazylii właśnie przedłużył kontrakt z "Królewskimi", o czym klub poinformował we wtorek swoich mediach społecznościowych. Nowa umowa będzie wiązała go z jego drużyną aż do 2027 roku.