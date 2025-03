Wstrząs w La Liga. FC Barcelona ukarana walkowerem? Sprawa na ostrzu noża

Wydawać by się mogło, że jedyną przykrą wiadomością w związku z przebiegiem i rezultatem meczu z Osasuną jest kontuzja Daniego Olmo. FC Barcelona wygrała 3:0 , a wynik w drugiej połowie ustalił Robert Lewandowski . Jeszcze przed zmianą stron boisko musiał opuścić jednak Olmo. Hiszpan doznał kolejnej w tym sezonie kontuzji mięśniowej , co stawia a bardzo trudnym położeniu Hansiego Flicka.

La Liga. FC Barcelona w tarapatach. Grozi jej walkower

Oto Osasuna mocno zastanawia się nad złożeniem oficjalnej skargi na Barcelonę w związku z faktem, że w świetle przepisów w czwartek zagrał nieuprawniony do tego zawodnik. Mowa o Inigo Martinezie . Przepisy stanowią, że piłkarze, którzy zostali odesłani do klubu ze zgrupowania reprezentacji, nie mogą wystąpić w żadnym spotkaniu przez przynajmniej pięć dni od zakończenia przerwy reprezentacyjnej. "Azulgrana" do tego przepisu się nie zastosowała.

Zamieszanie wokół Inigo Martineza. Hiszpańska federacja okłamana przez Barcelonę?

Pierwotnie zespoły miały zmierzyć się 8 marca. Na skutek tragicznej śmierci klubowego lekarza "Dumy Katalonii", Carlesa Minarro Garcii rywalizację przełożono na termin mało dogodny dla obu zespołów - 27 marca. Pokrywał się on niemal z marcową przerwą reprezentacyjną. Hansi Flick nie wystawił w związku z tym do gry Ronalda Araujo, a Raphinha znalazł się w ogóle poza kadrą. Obaj zdążyli wrócić ze zgrupowań na niedługo przed meczem z Osasuną.

Klub z Pampeluny nie zdecydował się jeszcze na tak radyklany krok jak skarga do władz La Liga, jednak bierze go pod uwagę. Z uwagi na przebieg spotkania z pewnością doprowadziłoby to do pogorszenia relacji pomiędzy drużynami. Osasuna w czwartek nie oddała nawet jednego celnego strzału na bramkę Wojciecha Szczęsnego, a szukanie swoich szans w możliwym walkowerze zdaniem lwiej części kibiców byłoby zwyczajnie zagrywką podłą i nieczystą.