Xavi przerywa milczenie. Trener Lewandowskiego zabrał głos ws. swojego zwolnienia

- Postaramy się (walczyć - red.). Uważam, że kibic musi zrozumieć, że sytuacja jest bardzo trudna, szczególnie na poziomie ekonomicznym. Mamy sytuację, która nie ma nic wspólnego za tą sprzed 25 lat. Wtedy przychodził trener i mówił, że chce tego, tego i tego. Teraz tak nie jest. Nie mamy teraz takich warunków jak inne kluby, które mają korzystną sytuację z Finansowym Fair Play. Każdy fan musi to zrozumieć. Ja jako trener to rozumiem. Rozmawiałem o tym z prezydentem oraz z Deco i do tego się dostosujemy. To nie znaczy, że nie chcemy walczyć o tytuły, ale taka w tym momencie jest sytuacja Barcelony. Kibic musi zrozumieć, że potrzebujemy stabilizacji, czasu, ale postaramy się dobrze wykonywać pracę, aby rywalizować - powiedział (cytat za fcbarca.com).