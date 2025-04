Powrót ter Stegena, Flick już pod presją ws. Szczęsnego. Padło pytanie

Marc-Andre ter Stegen pozostaje poza dostępnością do gry od połowy września, kiedy to nabawił się poważnej kontuzji kolana w spotkaniu z Villarrealem. Od początku mówiło się jednak, że nie musi to dla niego oznaczać zakończenia sezonu, że może wrócić w okolicach kwietnia. We wtorek mamy pierwszy dzień tego miesiąca i Niemiec faktycznie jest już blisko uzyskania formy pozwalającej na powołanie do kadry meczowej.

