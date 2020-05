Choć pandemia koronawirusa znacznie osłabiła możliwości finansowe wszystkich klubów, nie oznacza to, że w letnim okienku transferowym nie dojdzie do kilku ciekawych transferów. Jednym z nich może być wymiana na linii FC Barcelona - Juventus. W grę wchodzi tu kilka znanych nazwisk, a kluby zdecydowały już, kto może zostać włączony do transakcji.

Jak donosi hiszpańska "Marca", oba kluby wytypowały już kilku zawodników, z którymi są w stanie się rozstać.

W Barcelonie skreśleni zostali: Arthur, Nelson Semedo, Sergi Roberto oraz Ivan Rakitić. Turyn mogą opuścić: Federico Bernardeschi oraz Miralen Pjanić.

Co ciekawe, oba kluby chciały przeprowadzić transakcję na zasadzie wymiany już w minionym oknie transferowym. Negocjacje nie przyniosły jednak oczekiwanych efektów, bo Rakitić nie chciał opuszczać Camp Nou, na którym miał go zastąpić wspomniany już Bernardeschi.

Dużo owocniej zakończyły się pertraktacje "Dumy Katalonii" z Valencią, dzięki czemu latem obie ekipy wymieniły się bramkarzami. Dzięki temu Jasper Cillessen broni teraz barw "Nietoperzy", a Neto jest zmiennikiem Marc-Andre ter Stegena.