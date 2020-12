Hiszpańska prasa donosi, że Isco chce odejść z klubu i podpisać kontrakt z Sevillą. "Królewscy" są skłonni sprzedać piłkarza, ale dopiero w letnim okienku transferowym.

Decyzja 28-latka nie może dziwić. Isco niemal kompletnie stracił zaufanie Zinedine'a Zidane'a. W tym sezonie zanotował wprawdzie 11 występów, lecz tylko trzykrotnie wybiegł w podstawowym składzie.

"As" donosi, że Isco jest zdeterminowany, by dołączyć do Sevilli i trenować pod okiem Julena Lopeteguiego, z którym pracował już w Realu oraz reprezentacji Hiszpanii.

Pomocnik najchętniej opuściłby Madryt już zimą, lecz nie chce na to przystać "Zizou", który ma świadomość, że szeroka kadra może być w tym sezonie kluczem do końcowego sukcesu.

W czerwcu "Królewscy" będą skłonni sprzedać swojego zawodnika za 15-20 mln euro. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku.



Zdjęcie Isco (z prawej) / AFP

