Quique Setien zadebiutował w roli trenera Barcelony. Pod jego wodzą "Duma Katalonii" pokonała na Camp Nou Granadę 1-0 (0-0) w w meczu 20. kolejki Pimera Division. Zwycięstwo gospodarzom zapewnił niezawodny Lionel Messi.

Zmiana na stanowisku trenera Barcy nastąpiła w 13 stycznia. Z posadą pożegnał się Ernesto Valverde, a jego miejsce zajął Quique Setien. Trudno było się spodziewać, żeby po kilku treningach nowy szkoleniowiec odcisnął piętno na grze drużyny. "Wczoraj spacerowałem wśród krów na mojej wsi, dzisiaj pracuję z najlepszymi na świecie" - żartował na konferencji prasowej 61-letni Setien.



Nowy trener już na początku swojej pracy musiał poradzić sobie z problemami kadrowymi. Nie mógł bowiem skorzystać z trzech zawodników. Kontuzje wyeliminowały z gry Luisa Suareza i Ousmane Dembele. Z kolei Holender Frenkie de Jong pauzował za czerwoną kartkę. Kibice "Dumy Katalonii" liczyli jednak, że ich ulubieńcy poradzą sobie z przeciętną Granadą.



Już w 7. minucie przed szansą stanął Anssumane Fati. Z prawej strony pola karnego strzelił po ziemi, ale Rui da Silva zdołał odbić piłkę. Barca miała oczywiście optyczną przewagę. Goście jednak umiejętnie się bronili. Nawet as "Dumy Katalonii" Lionel Messi miał rozregulowany celownik. Kapitan Barcelony przestrzelił z rzutu wolnego, a tuż przed końcem pierwszej części nie wykorzystał dobrego podania Jordiego Alby.



Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Stroną przeważającą była Barcelona. Problem w tym, że niewiele z tego wynikało. Kolejna okazję z rzutu wolnego z około 20 metrów miał Messi. Argentyńczyk trafił w jednego z zawodników Granady.



W 67. minucie jeden z nielicznych ataków gości omal nie zakończył się golem. Barcelonę przed stratą gola uratował słupek po strzale Yana Brice'a Etekiego. W odpowiedzi do siatki Granady mógł trafić Antoine Griezmann. Rui da Silva popisał się doskonałą interwencją.



Od 69. minuty gospodarze grali z przewagą jednego zawodnika. German Barahona sfaulował Messiego za co zobaczył żółtą kartkę, a że już wcześniej miał jedną na swoim koncie, to musiał przedwcześnie udać się do szatni. To ułatwiło zadanie Barcelonie.



Kwadrans przed końcem "Duma Katalonii" dopięła swego. Bramkową akcję zapoczątkował Messi. Arturo Vidal zagrał piętą do wbiegającego w pole karne Argentyńczyka, który precyzyjnym strzałem tuż przy słupku zmusił do kapitulacji golkipera Granady. Chwilę później Messi mógł po raz drugi wpisać się na listę strzelców. Uderzył w górny róg bramki, ale Rui da Silva w znakomitym stylu obronił.



Po tym zwycięstwie Barcelona wróciła na fotel lidera. Drugi Real Madryt ma jednak tyle samo punktów.

20. kolejka Hiszpania - Primera Division

2020-01-19 21:00 | Stadion: Camp Nou | Widzów: 65444 | Arbiter: V. Pizarro Gómez FC Barcelona Granada CF 1 0 DO PRZERWY 0-0 L. Messi 76'

1 0 FC Barcelona Granada CF ter Stegen Alba Pique Roberto Umtiti Busquets Rakitić Vidal Fati Messi Griezmann Silva Díaz Foulquier Sánchez Duarte Azeez Eteki Gonalons Vadillo Fernandez Machís Marcano SKŁADY FC Barcelona Granada CF Marc-André ter Stegen Rui Tiago Dantas da Silva Jordi Alba Víctor David Díaz Miguel Gerard Pique Dimitri Foulquier Sergi Roberto 59′ 59′ 69′ 69′ Germán Sánchez Barahona Samuel Umtiti Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte Sergio Busquets 56′ 56′ Ramon Azeez 71′ 71′ Ivan Rakitić 72′ 72′ Yan Brice Eteki 83′ 83′ Arturo Vidal Maxime Gonalons 79′ 79′ Anssumane Fati 65′ 65′ Álvaro Vadillo Cifuentes 76′ 76′ Lionel Messi 72′ 72′ Carlos Fernandez Antoine Griezmann 12′ 12′ Darwin Daniel Machís Marcano REZERWOWI Norberto Murara Neto Aarón Escandell Banacloche Héctor Junior Firpo Adames Ismail Koybasi Clément Nicolas Laurent Lenglet 72′ 72′ José Antonio Martínez Gil Nelson Semedo Carlos Neva Tey 71′ 71′ Ricard Puig Martí 56′ 56′ Yangel Clemente Herrera Ravelo 83′ 83′ Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo 65′ 65′ José Antonio Rodríguez Díaz 79′ 79′ Carles Pérez Sayol Roberto Soldado

STATYSTYKI FC Barcelona Granada CF 1 0 Posiadanie piłki 74% 26% Strzały 16 4 Strzały na bramkę 7 1 Rzuty rożne 7 0 Faule 11 17 Spalone 1 3