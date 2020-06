Walka o mistrzostwo Hiszpanii robi się coraz ciekawsza. Barcelona jeszcze nie straciła szans na tytuł, ale skomplikowała swoją sytuację po remisie 2-2 z Celtą Vigo.

32. kolejka Hiszpania - Primera Division

2020-06-27 17:00 | Stadion: Abanca-Balaídos | Arbiter: Guillermo Cuadra Real Club Celta de Vigo FC Barcelona 2 2 DO PRZERWY 0-1 F. Smołow 50' Iago Aspas 88' L. Suarez 20',67'

Pierwszą bramkę Urugwajczyk zdobył w 20. minucie. Lionel Messi dośrodkował z rzutu wolnego, a Suarez głową trafił do siatki.

Celta wyrównała zaraz po przerwie. Gola strzelił Fiodor Smołow.

Remis utrzymywał się przez 17 minut. W 67. minucie, po kolejnej akcji Messiego z Suarezem padła druga bramka dla Barcelony.

"Duma Katalonii" nie zdołała jednak wygrać. W 88. minucie do wyrównania doprowadził Iago Aspas. Po tym meczu Barcelona jest na drugim miejscu. Ma tyle samo punktów, co Real Madryt, ale jeśli "Królewscy" wygrają jutro z Espanyolem, to powiększą swoją przewagę do trzech punktów.

Zdjęcie Celta Vigo utrudniła Barcelonie drogę do mistrzostwa / LAVANDEIRA JR / PAP/EPA

