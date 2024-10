Koszmar Szczęsnego w Barcelonie. Wstyd było patrzeć. Nikt o tym głośno nie mówi

Wojciech Szczęsny od tygodnia odbiera gratulacje za niespodziewany transfer do Barcelony. Angaż został ogłoszony oficjalnie dopiero w środowe popołudnie. 34-letni bramkarz otwiera nowy, fascynujący rozdział życia akurat w mieście, w którym... przeżył kiedyś jeden z najczarniejszych dni w karierze. To właśnie w stolicy Katalonii, jako zawodnik AS Roma, doznał upokarzającej porażki 1:6 w Lidze Mistrzów. Teraz sam ma być jednym z tych, którzy poprowadzą "Blaugranę" do końcowego triumfu w Champions League.