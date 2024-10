Wyciekły zarobki Szczęsnego w Barcelonie. Padła kwota, aż trudno uwierzyć

Stało się to, na co polscy fani (i dziennikarze) czekali przez kilka ostatnich dni. W środę po południu FC Barcelona oficjalnie poinformowała o podpisaniu kontraktu z Wojciechem Szczęsnym, który zdecydował się zrezygnować z planowanej emerytury na rzecz ostatniego wyzwania w karierze. Hiszpańskie media szybko dotarły do informacji na temat pensji, jaką inkasował będzie Polak. Te informacje ewidentnie pokazują, że dla 34-latka kwestie finansowe nie były priorytetem w negocjacjach.