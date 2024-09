Coraz gorętszy staje się temat potencjalnego zakontraktowania Wojciecha Szczęsnego przez Barcelonę. Kataloński klub szuka zastępstwa za Marca-Andre Ter Stegena, który całkowicie zerwał ścięgno rzepki w prawym kolanie i pozostanie niedostępny przez siedem bądź osiem miesięcy. W programie "El Chiringuito de Jugones" dziennikarze podkreślili, że żeby wrócić do optymalnej formy sportowej najpewniej będzie potrzebnych aż dziewięć miesięcy, co w zasadzie wykluczałoby powrót Niemca do gry w tym sezonie.

Reklama