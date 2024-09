FC Barcelona do Ter Stegena: "Bądź silny, kapitanie"

To właśnie Pena został teraz "jedynką" między słupkami "Blaugrany". Być może tylko tymczasowo, czas pokaże, jakie decyzje podejmie zarząd i dyrekcja sportowa. Ter Stegen ma wrócić do zdrowia za siedem-osiem miesięcy. Jeśli zdąży na kwiecień, to być może zbierze jeszcze minuty w newralgicznej części sezonu. Bardziej prawdopodobny wydaje się być jednak powrót w maju i zapewne skupienie już na dobrych przygotowaniach do kampanii 2025/26.