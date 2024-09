Sensacyjne wieści. Szczęsny coraz bliżej FC Barcelona. Postawił jeden warunek

FC Barcelona błyskawicznie rozpoczęła poszukiwania nowego podstawowego bramkarza, po tym gdy poważnej kontuzji nabawił się Marc-Andre ter Stegen. Jednym z nazwisk znajdujących się na liście sporządzonej przez działaczy jest rzekomo Wojciech Szczęsny. W Hiszpanii o możliwym angażu Polaka robi się już coraz głośniej. Głos na temat zatrudnienia golkipera zabrał Ramon Salmurri. Poinformował on o warunku, jaki postawił nasz rodak włodarzom obecnego lidera La Ligi. Nie powinien być on trudny do spełnienia.