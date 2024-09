Wojciech Szczęsny spakował walizki i poleciał do Hiszpanii. W sieci pojawiły się filmiki

Wojciech Szczęsny w pełni korzysta z życia na sportowej emeryturze. Kilka dni temu 34-latek wybrał się do Turynu, aby pożegnać kibiców i kolegów z drużyny Juventusu, a teraz zabrał żonę i dzieci do słonecznej Hiszpanii. Utytułowany golkiper i jego małżonka już od wielu lat są właścicielami luksusowej willi w Marbelli, można więc spodziewać się, że to właśnie tam Polak będzie korzystał z życia po zakończeniu piłkarskiej kariery.