Cała piłkarska Europa żyje sensacyjną decyzją Lionela Messiego, który postanowił odejść z FC Barcelona. Wayne Rooney uważa jednak, że jest na rynku piłkarz, którego zatrudnienie może być jeszcze bardziej opłacalne.

Zdaniem Rooneya ewentualny transfer Messiego może zostać przyćmiony przez Thiago Alcantarę. Pomocnik Bayernu Monachium ma za sobą znakomity sezon, ale najprawdopodobniej opuści Bawarię w poszukiwaniu nowych wyzwań.

Hiszpan został sprowadzony do Bayernu przez Pepa Guardiolę w 2013 roku i przez siedem lat był kluczowym piłkarzem Bayernu. Przygodę z klubem zakończył w najlepszy możliwy sposób - sięgając po potrójną koronę z Ligą Mistrzów na czele.



Jednak Karl-Heinz Rummenigge, szef Bayernu, nie ukrywa, że szanse na pozostanie Thiago w Bayernie są znikome. Zdaniem Rooneya, jeśli Liverpool FC - bo z nim właśnie łączony jest Hiszpan - zdecyduje się na sprowadzenie rozgrywającego, zrobi znakomity interes.



- Kwestia mistrzostwa znowu rozstrzygnie się pomiędzy Manchesterem City a Liverpoolem. Myślę, że jeśli "The Reds" kupią Thiago, to zdobędą tytuł. To byłby lepszy transfer od sprowadzenia Messiego - powiedział Rooney w rozmowie z Goal.com.



Były kapitan angielskiej reprezentacji docenia też transfery Chelsea FC.



- Chelsea robi sporo transferów, niektóre naprawdę dobre. Nowi zawodnicy potrzebują jednak czasu, żeby się zgrać. Manchester United też ma duży potencjał, ale na mistrzostwo musi jeszcze poczekać - ocenił były piłkarz United.



Rooney obecnie jest zawodnikiem drugoligowego Derby County. W tym klubie występuje m.in. Krystian Bielik.