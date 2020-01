Premier League: Sheffield United FC - West Ham United FC 1-0 w 22. kolejce. Kontuzja Łukasza Fabiańskiego

W pierwszym meczu 22. kolejki Premier League West Ham United przegrał 0-1 z Sheffield United. W pierwszym składzie „Młotów” wyszedł Łukasz Fabiański, ale po kwadransie musiał opuścić boisko.

22. kolejka Anglia - Premier League

2020-01-10 21:00 | Stadion: Bramall Lane | Widzów: 30124 | Arbiter: M. Oliver Sheffield United FC West Ham United FC 1 0 DO PRZERWY 0-0 O. McBurnie 53'

Przy długim wykopie polski bramkarz poczuł duży ból w udzie. Prawdopodobnie odnowiła się mu kontuzja, którą złapał we wrześniu 2019 roku. Wrócił do bramki 28 grudnia, w przegranym 1-2 meczu z Leicester. Teraz prawdopodobnie znowu czeka go dłuższa przerwa.

Fabiańskiego zmienił David Martin, ale nie miał zbyt wiele pracy. Jego odpowiednik w bramce rywali również, bo w pierwszej połowie żadna z drużyn nie oddała celnego strzału.

Po przerwie ta tendencja się zmieniła. Już pierwszy strzał w bramkę przyniósł zmianę wyniku. Martin źle wznowił grę. Niecelnie zagrał do Fabiana Balbueny. Piłkę przejął John Fleck, wbiegł w pole karne i podał do Olivera McBurniego. Szkot nie najlepiej uderzył, ale bramkarz West Hamu puścił piłkę pod brzuchem i gospodarze wyszli na prowadzenie.

Obrona West Hamu kompletnie się posypała i Sheffield nacierało. Podopiecznym Chrisa Wildera brakowało jednak skuteczności. W końcówce goście się obudzili. Najwięcej zagrożenia stwarzał Manuel Lanzini, który strzelał najpierw z rzutu wolnego, a potem "z gry". Bramkarz jednak wychodził obronną ręką z tych sytuacji.



W doliczonym czasie niewykorzystane sytuacje mogły się zemścić się na piłkarzach Sheffield. Po szybkiej akcji, do siatki trafił Robert Snodgrass. Po weryfikacji VAR okazało się, że był na spalonym i gol nie został uznany. Kolejnej szansy West Ham już nie miał i przegrał.

Sheffield United - West Ham United 1-0 (0-0)

Bramki: 1-0 McBurnie (53.)

1 0 Sheffield United West Ham United Fabiański Balbuena González Cresswell Masuaku Ogbonna Zabaleta Anderson Lanzini Noble Rice Haller Henderson Baldock Basham Egan O'Connell Stevens Fleck Lundstram Norwood McBurnie McGoldrick SKŁADY Sheffield United West Ham United Dean Henderson Łukasz Fabiański George Baldock Fabián Cornelio Balbuena González Chris Basham Aaron Cresswell John Egan 69′ 69′ Arthur Masuaku Jack O'Connell Angelo Obinze Ogbonna Enda Stevens Pablo Javier Zabaleta John Fleck Felipe Anderson Pereira Gomes 70′ 70′ John Lundstram 84′ 84′ Manuel Lanzini Oliver Norwood Mark Noble 53′ 53′ 84′ 84′ Oliver McBurnie Declan Rice 60′ 60′ David McGoldrick Sébastien Haller REZERWOWI Phil Jagielka 15′ 15′ David Edward Martin 70′ 70′ 86′ 86′ Muhamed Beszić Issa Diop Ben Osborn Gonçalo Bento Soares Cardoso 60′ 60′ Lys Mousset 84′ 84′ Pablo Fornals Malla Callum Robinson 69′ 69′ Robert Snodgrass 84′ 84′ Billy Sharp B. Rusa Jake Eastwood J. Ngakia

STATYSTYKI Sheffield United West Ham United 1 0 Posiadanie piłki 50% 50% Strzały 13 6 Strzały na bramkę 7 2 Rzuty rożne 7 3 Faule 11 5 Spalone 3 1

